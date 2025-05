ORBT

Orbitt is the Solana ecosystem hub, providing a comprehensive suite of tools and services for project creators and investors. We aim to empower users and projects with advanced trading, investment, and development capabilities.

VārdsORBT

ReitingsNo.1419

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%0,66

Apjoms apgrozībā14.940.000

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms20.000.000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.6961980787894205,2025-01-19

Zemākās cena0.07360660589065522,2024-04-17

Publiska blokķēdeSOL

IevadsOrbitt is the Solana ecosystem hub, providing a comprehensive suite of tools and services for project creators and investors. We aim to empower users and projects with advanced trading, investment, and development capabilities.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.