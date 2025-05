ONE

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

VārdsONE

ReitingsNo.247

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%0,15

Apjoms apgrozībā14.589.071.839,262903

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms14.613.896.839,262915

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2019-06-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0,003175 USDT

Visu laiku augstākā cena0.3798319197326405,2021-10-26

Zemākās cena0.00125670166096,2020-03-13

Publiska blokķēdeONE

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.