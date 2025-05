OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

VārdsOMG

ReitingsNo.747

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.75%

Apjoms apgrozībā140,245,398.24513277

Maksimālais apjoms140,245,399

Kopējais apjoms140,245,398.24513277

Apgrozības koeficients0.9999%

Izdošanas datums2017-06-27 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.27 USDT

Visu laiku augstākā cena28.351900100708008,2018-01-08

Zemākās cena0.1702379258498374,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.