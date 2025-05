OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

VārdsOGN

ReitingsNo.592

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.82%

Apjoms apgrozībā700,750,473

Maksimālais apjoms1,409,664,846

Kopējais apjoms1,409,664,846

Apgrozības koeficients0.4971%

Izdošanas datums2020-01-06 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.136 USDT

Visu laiku augstākā cena3.38825924,2021-04-08

Zemākās cena0.04562278552399471,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.