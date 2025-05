OCTA

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

VārdsOCTA

ReitingsNo.928

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.38%

Apjoms apgrozībā36,849,204

Maksimālais apjoms48,000,000

Kopējais apjoms37,959,514.4540972

Apgrozības koeficients0.7676%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.493419475975837,2024-07-11

Zemākās cena0.12048842260800421,2023-04-05

Publiska blokķēdeOCTA

Nozare

Sociālie tīkli

