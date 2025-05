OBI

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

VārdsOBI

ReitingsNo.1834

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%0,02

Apjoms apgrozībā1.119.180.800

Maksimālais apjoms2.000.000.000

Kopējais apjoms2.000.000.000

Apgrozības koeficients0.5595%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.0798735346925323,2023-05-29

Zemākās cena0.001038789473368949,2025-04-20

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

