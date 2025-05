NTRN

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

VārdsNTRN

ReitingsNo.466

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.73%

Apjoms apgrozībā592,173,981.136373

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms999,802,837.339717

Apgrozības koeficients0.5921%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.9946665643531243,2024-02-15

Zemākās cena0.10115295068189273,2025-04-07

Publiska blokķēdeNTRN

IevadsNeutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.