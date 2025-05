NRK

NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments.

VārdsNRK

ReitingsNo.2279

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,00%

Apjoms apgrozībā636 762 888

Maksimālais apjoms2 100 000 000

Kopējais apjoms2 100 000 000

Apgrozības koeficients0.3032%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.297396251776661,2023-05-21

Zemākās cena0.000356160403878966,2024-10-18

Publiska blokķēdeNRK

IevadsNORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.