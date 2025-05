NOTAI

NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

VārdsNOTAI

ReitingsNo.2094

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā59,083,023,979

Maksimālais apjoms100,000,000,000

Kopējais apjoms100,000,000,000

Apgrozības koeficients0.5908%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.000359593602777345,2024-09-18

Zemākās cena0.000010971827869393,2025-03-12

Publiska blokķēdeBSC

IevadsNOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.