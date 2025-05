NHT

$NHT is an ERC-20 token that will serve as a pathway between Neighbourhoods tools and services and crypto market liquidity. $NHT are used to access tools created by the Neighbourhoods team and developers who contribute to the NH marketplace. These tools make it easy to create scalable, social apps on web 3.0.

VārdsNHT

ReitingsNo.1554

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā7,972,813,374

Maksimālais apjoms99,000,159,725

Kopējais apjoms99,000,159,725

Apgrozības koeficients0.0805%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.002559284474086729,2024-09-04

Zemākās cena0.000125886934050665,2024-01-16

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

