Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

VārdsNC

ReitingsNo.1255

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)3.21%

Apjoms apgrozībā177,472,445

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms999,995,169.1402713

Apgrozības koeficients0.1774%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.4781783640298408,2025-01-17

Zemākās cena0.03169681551524243,2025-04-07

Publiska blokķēdeSOL

