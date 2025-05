NCN

NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

VārdsNCN

ReitingsNo.2477

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.07%

Apjoms apgrozībā272,750,502

Maksimālais apjoms3,000,000,000

Kopējais apjoms450,000,000

Apgrozības koeficients0.0909%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.09670403470029812,2024-08-11

Zemākās cena0.000592785853787732,2025-04-06

Publiska blokķēdeNCN

