NAKA

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

VārdsNAKA

ReitingsNo.616

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)7.44%

Apjoms apgrozībā105,763,651.99999112

Maksimālais apjoms180,000,000

Kopējais apjoms180,000,000

Apgrozības koeficients0.5875%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena7.00098225266129,2021-10-15

Zemākās cena0,2021-10-15

Publiska blokķēdeMATIC

IevadsNakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.