MTV

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

VārdsMTV

ReitingsNo.1889

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,01%

Apjoms apgrozībā3 587 369 426,402686

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms10 000 000 000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2019-04-09 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0,006 USDT

Visu laiku augstākā cena0.029173896178550714,2021-10-27

Zemākās cena0.000147627103478,2020-03-13

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.