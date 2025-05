MSN

Meson Network is revolutionizing Web3 by establishing a streamlined bandwidth marketplace through a blockchain protocol, replacing antiquated labor-based sales models.

ReitingsNo.3835

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms127,500,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena5.700742090405983,2024-04-29

Zemākās cena0.03212579419863439,2025-05-21

Publiska blokķēdeETH

Atruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.