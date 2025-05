MOODENGETH

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

VārdsMOODENGETH

ReitingsNo.1000

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā408,508,097,037

Maksimālais apjoms420,690,000,000

Kopējais apjoms414,508,097,037

Apgrozības koeficients0.971%

Izdošanas datums2024-09-16 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.00043553197561278,2024-11-20

Zemākās cena0.000000058464497807,2024-09-16

Publiska blokķēdeETH

Nozare

