Meme Alliance is a developing GameFi ecosystem trying to connect the Meme community. With MMA as the native token in the ecosystem, holders can receive rewards through staking or use it in more applications.

VārdsMMA

ReitingsNo.2347

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.10%

Apjoms apgrozībā87,457,849

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.043684863786472135,2024-04-12

Zemākās cena0.003753630177050795,2025-03-10

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

