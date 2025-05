MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

VārdsMLN

ReitingsNo.800

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)319.46%

Apjoms apgrozībā2,967,315.06865754

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms2,967,934.68432946

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2020-07-03 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena270.0450134277344,2018-01-04

Zemākās cena1.79671464105,2020-03-13

Publiska blokķēdeETH

