Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes.

VārdsMEME

ReitingsNo.378

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.07%

Apjoms apgrozībā45,909,606,551.82927

Maksimālais apjoms69,000,000,000

Kopējais apjoms69,000,000,000

Apgrozības koeficients0.6653%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.08157502509617519,2023-11-03

Zemākās cena0.001385907968760699,2025-04-16

Publiska blokķēdeETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.