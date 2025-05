MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

VārdsMBL

ReitingsNo.593

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.04%

Apjoms apgrozībā18,491,887,214

Maksimālais apjoms30,000,000,000

Kopējais apjoms30,000,000,000

Apgrozības koeficients0.6163%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.0012 USDT

Visu laiku augstākā cena0.04599472,2021-04-02

Zemākās cena0.000767721148402,2020-03-13

Publiska blokķēdeONT

Ievads【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.