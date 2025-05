MASK

VārdsMASK

ReitingsNo.186

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)210.48%

Apjoms apgrozībā100,000,000

Maksimālais apjoms100,000,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients1%

Izdošanas datums2021-02-24 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.85 USDT

Visu laiku augstākā cena97.91962343,2021-02-24

Zemākās cena0.9302019593035298,2025-04-09

Publiska blokķēdeETH

IevadsMask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Nozare

Sociālie tīkli

