Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

VārdsMANA

ReitingsNo.110

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.56%

Apjoms apgrozībā1,969,729,010.368757

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms2,193,179,327.320146

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2017-09-18 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.024 USDT

Visu laiku augstākā cena5.902317189920042,2021-11-25

Zemākās cena0.007883059792220592,2017-10-13

Publiska blokķēdeETH

