MAJOR

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

VārdsMAJOR

ReitingsNo.858

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)50.54%

Apjoms apgrozībā83,349,868

Maksimālais apjoms99,999,999

Kopējais apjoms99,999,999

Apgrozības koeficients0.8334%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena36.74652684233143,2024-11-27

Zemākās cena0.09929041572096678,2025-03-11

Publiska blokķēdeTONCOIN

IevadsTotal Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.