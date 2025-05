LUMIA

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

VārdsLUMIA

ReitingsNo.625

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)6.51%

Apjoms apgrozībā117,134,102.73127739

Maksimālais apjoms238,888,888

Kopējais apjoms238,888,888

Apgrozības koeficients0.4903%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.59516770698109,2024-12-04

Zemākās cena0.23230168577586524,2025-04-17

Publiska blokķēdeETH

IevadsLumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.