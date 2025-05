LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

VārdsLRC

ReitingsNo.311

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.45%

Apjoms apgrozībā1,366,843,876.5891356

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms1,373,873,397.4424574

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2017-08-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.053 USDT

Visu laiku augstākā cena3.827154981643715,2021-11-10

Zemākās cena0.019860698096,2019-12-18

Publiska blokķēdeETH

