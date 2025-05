LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

VārdsLOOM

ReitingsNo.1523

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.11%

Apjoms apgrozībā1,242,920,897.5790398

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms1,300,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2018-03-15 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.076 USDT

Visu laiku augstākā cena0.7744539976119995,2018-05-04

Zemākās cena0.002364206396202543,2025-05-27

Publiska blokķēdeETH

