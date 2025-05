LKY

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

VārdsLKY

ReitingsNo.1436

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.20%

Apjoms apgrozībā12,070,868

Maksimālais apjoms20,000,000

Kopējais apjoms12,070,868

Apgrozības koeficients0.6035%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena17.01555375778228,2024-11-25

Zemākās cena0.1451754168803282,2025-03-10

Publiska blokķēdeLUCKYCOIN

IevadsLuckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.