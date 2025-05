LIFE

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

VārdsLIFE

ReitingsNo.2729

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā2,631,194,572.27

Maksimālais apjoms10,000,000,000

Kopējais apjoms10,000,000,000

Apgrozības koeficients0.2631%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.041196202448284376,2021-11-16

Zemākās cena0.000024382260659893,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

