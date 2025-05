LETIT

Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.

VārdsLETIT

ReitingsNo.1669

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā63,999,999

Maksimālais apjoms99,999,999

Kopējais apjoms99,999,999

Apgrozības koeficients0.6399%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.245371299906071,2024-05-23

Zemākās cena0.024783436553700994,2025-05-21

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

