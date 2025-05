LDO

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

VārdsLDO

ReitingsNo.90

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa0.0002%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)21,36%

Apjoms apgrozībā897 461 621,8591188

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms1 000 000 000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena18.619755462245035,2021-11-16

Zemākās cena0.4060299707730653,2022-06-18

Publiska blokķēdeETH

IevadsLido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.