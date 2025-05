KOMA

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

ReitingsNo.1109

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.47%

Apjoms apgrozībā487,697,722.1353065

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms605,954,353.425861

Apgrozības koeficients0.4876%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.19515370521653203,2024-12-10

Zemākās cena0.002571199651579896,2024-10-11

Publiska blokķēdeBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.