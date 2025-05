KNC

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

VārdsKNC

ReitingsNo.472

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)7.25%

Apjoms apgrozībā187,182,599.14800358

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms240,097,869.36187205

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2017-09-25 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.5 USDT

Visu laiku augstākā cena5.715659905177939,2022-04-28

Zemākās cena0.25991972993251367,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

Ievads“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.