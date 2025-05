KLS

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

VārdsKLS

ReitingsNo.2067

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā2,044,584,175.9713736

Maksimālais apjoms4,961,000,000

Kopējais apjoms2,044,584,175.9713736

Apgrozības koeficients0.4121%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.025728576969511432,2024-03-21

Zemākās cena0.000202097580637348,2025-04-21

Publiska blokķēdeKLS

