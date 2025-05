KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

VārdsKAVA

ReitingsNo.127

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%1,13

Apjoms apgrozībā1.082.853.386

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms1.082.853.386

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2019-10-23 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0,46 USDT

Visu laiku augstākā cena9.19263002,2021-09-09

Zemākās cena0.24832868419474186,2024-08-05

Publiska blokķēdeKAVA

IevadsKava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.