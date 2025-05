KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

VārdsKAS

ReitingsNo.38

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa0.0007%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%0,28

Apjoms apgrozībā26.241.701.037,782825

Maksimālais apjoms28.704.026.601

Kopējais apjoms26.241.701.037,782825

Apgrozības koeficients0.9142%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.20754794622992162,2024-08-01

Zemākās cena0.000169882220013181,2022-06-01

Publiska blokķēdeKASPA

IevadsKaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.