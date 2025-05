JULD

JustLiquidity is a 100% decentralized platform with the experience and comfort of centralization. It helps to upgrade your trading experience on the Binance Smart Chain with faster transactions and cheap fees.

VārdsJULD

ReitingsNo.2521

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.02%

Apjoms apgrozībā592,166,808

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms799,383,875.3500402

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.74200428,2021-02-22

Zemākās cena0.000360864778630557,2025-05-28

Publiska blokķēdeBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.