JOLT

Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain.

VārdsJOLT

ReitingsNo.5564

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms500,000,000

Kopējais apjoms348,750,054

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.7428055910578375,2024-01-19

Zemākās cena0.002848679609107114,2024-04-07

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.