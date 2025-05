JERRY

Jerry is a fair-launch meme coin on pump. fun. It’s a community-driven project and inspired by the classic IP Tom and Jerry, and loved by fans all over the world.

VārdsJERRY

ReitingsNo.5588

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.030226837101409203,2024-11-04

Zemākās cena0.000016220310921737,2024-08-21

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

