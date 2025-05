IZI

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

VārdsIZI

ReitingsNo.1495

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.04%

Apjoms apgrozībā787,400,000

Maksimālais apjoms2,000,000,000

Kopējais apjoms2,000,000,000

Apgrozības koeficients0.3937%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.22582181306541096,2021-12-21

Zemākās cena0.003707408845399886,2025-05-19

Publiska blokķēdeETH

