ITHEUM

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

VārdsITHEUM

ReitingsNo.2180

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā486,440,336

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.4864%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.7435877424449285,2022-04-30

Zemākās cena0.001010615402104703,2025-04-07

Publiska blokķēdeEGLD

IevadsItheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.