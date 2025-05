IO

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

VārdsIO

ReitingsNo.286

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)24,98%

Apjoms apgrozībā159 708 255,82

Maksimālais apjoms800 000 000

Kopējais apjoms800 000 000

Apgrozības koeficients0.1996%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena6.438488090659158,2024-06-12

Zemākās cena0.5135198911694648,2025-04-09

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

