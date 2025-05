INV

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

VārdsINV

ReitingsNo.916

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)51.76%

Apjoms apgrozībā603,233.31420876

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms615,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-01-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1788.53511267,2021-03-17

Zemākās cena20.738103277153993,2024-10-11

Publiska blokķēdeETH

IevadsInverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.