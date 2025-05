INFRA

Bware Labs aims to tackle Web3 challenges and boost global adoption by offering the industry's highest-performance and most reliable infrastructure services and development tools.

VārdsINFRA

ReitingsNo.2214

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)4.16%

Apjoms apgrozībā4,130,897

Maksimālais apjoms100,000,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients0.0413%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.4687763500990365,2024-01-24

Zemākās cena0.11333777928930475,2024-11-09

Publiska blokķēdeETH

IevadsBware Labs aims to tackle Web3 challenges and boost global adoption by offering the industry's highest-performance and most reliable infrastructure services and development tools.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.