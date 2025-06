HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

VārdsHYPE

ReitingsNo.11

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0037%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)102.39%

Apjoms apgrozībā333,928,180

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms999,993,930

Apgrozības koeficients0.3339%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena45.593506598150384,2025-06-16

Zemākās cena3.2002764730895623,2024-11-29

Publiska blokķēdeHYPEREVM

