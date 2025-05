HTM

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

VārdsHTM

ReitingsNo.1515

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.78%

Apjoms apgrozībā16,667,457

Maksimālais apjoms100,000,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients0.1666%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena3.5947183933695026,2023-12-10

Zemākās cena0.19376313740773712,2025-05-27

Publiska blokķēdeEGLD

Nozare

Sociālie tīkli

