HRSE

The Winners Circle is a horse racing fan community, where winning goes beyond the race. Fans earn $HRSE tokens for making correct predictions and experience owning shares in their own racehorses.

VārdsHRSE

ReitingsNo.6135

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms500,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.025948347396331665,2024-08-29

Zemākās cena0.003311136972554258,2025-01-05

Publiska blokķēdeZIL

Nozare

Sociālie tīkli

