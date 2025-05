HOP

Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup’s challenge period.

VārdsHOP

ReitingsNo.5180

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.30147305733704893,2023-03-20

Zemākās cena0.004646290994782193,2025-03-14

Publiska blokķēdeETH

