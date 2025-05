HNT

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

VārdsHNT

ReitingsNo.102

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)4.61%

Apjoms apgrozībā183,319,914.83927032

Maksimālais apjoms223,000,000

Kopējais apjoms183,319,914.83927032

Apgrozības koeficients0.822%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena55.218178738443264,2021-11-12

Zemākās cena0.253390913127,2020-06-10

Publiska blokķēdeSOL

