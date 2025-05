HIGH

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

VārdsHIGH

ReitingsNo.594

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)17.23%

Apjoms apgrozībā73,286,293.77158035

Maksimālais apjoms100,000,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients0.7328%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena40.2582090224571,2021-12-17

Zemākās cena0.3412480229055489,2025-04-09

Publiska blokķēdeBSC

