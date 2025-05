HIFI

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

VārdsHIFI

ReitingsNo.956

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%8,61

Apjoms apgrozībā141.814.027,07234302

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms166.814.027,07234302

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.6057193937436143,2023-09-16

Zemākās cena0.10295784825528648,2025-05-30

Publiska blokķēdeETH

